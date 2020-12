Josefstadt-Direktor Föttinger: "Ich will mein Publikum nicht selektieren“

Bestandsgefährdend?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Bundesregierung zahlt den Einnahmenentfall, oder sie muss die Josefstadt zusperren. Wir haben das ja nicht verschuldet. Bei beiden Lockdowns wurden die Theater als erstes zugesperrt. Das zeigt auch den Stellenwert, den das Theater hat. Man redet zwar von einer Kulturnation, aber man ist keine.

Schade. Aber die Politik kann da auch nicht gewinnen, oder?

Im Frühling hatte man den Eindruck: Das ist eine schwierige Zeit, aber gemeinsam stehen wir sie durch. Es hat uns alle gleichermaßen getroffen, so lange es halbwegs gerecht zuging, konnte man es akzeptieren.

Und jetzt?

Dieses Gefühl ist abhandengekommen. Mit den vielen Erlässen und der nicht geglückten Lockdown-Politik wurden die Menschen wahnsinnig verunsichert. Sie werden ängstlicher – und auf der anderen Seite abgestumpft. Kinder dürfen nicht in die Schule, aber man darf mit einem Piepserl am Rathausplatz eislaufen. Das ist nicht nachvollziehbar.

Aber die Menschen brauchen doch Ventile für ihren emotionalen Druck in diesen dunklen Zeiten – und da sind Eislaufen und Skifahren und lockere Regelungen zu Weihnachten doch höchst willkommen.

Auch ein Theaterbesuch ist ein solches Ventil für viele Menschen. Dem Virus ist es aber wurscht, ob es dich in der Gondel oder im Theater erwischt. Bundeskanzler Kurz betont immer, dass er ein würdevolles Weihnachten ermöglichen will. Haben Sie nicht das Gefühl, dass man ein würdevolles Weihnachten auch ohne Party, Schlittschuh und Ski feiern kann? Wir werden es sicher überleben, wenn wir heuer keine große Weihnachtsparty machen – um 2021 wieder so leben und feiern zu können, wie es unserer Seele gut tut. Ich hoffe aber, dass die Regierung auch an die denken wird, die wirklich nicht würdevoll Weihnachten feiern, weder heuer noch in den letzten Jahren. Sie sollte an die Kinder im Lager Kara Tepe auf Lesbos denken. Das würdevolle Weihnachten endet nicht beim eigenen Christbaum.