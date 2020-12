Corona: Theater bleiben zu, Museen schließen am 26. Dezember

Kay Voges, der neue Direktor des Wiener Volkstheaters, wollte das frisch renovierte Hauptgebäude am 8. Jänner wiedereröffnen – und sich am 10. Jänner mit seiner Inszenierung von Thomas Bernhards „Der Theatermacher“ vorstellen. Daraus wird nichts. Alle Veranstaltungsstätten bleiben geschlossen – bis 18. Jänner. Geschlossen werden mit 26. Dezember auch die Museen.

Aber auch danach wird es nicht einfach für die Theater, Opernhäuser, Kinos, Kabarettbühnen und dergleichen: Nur wer ein negatives Testergebnis vorweisen kann, erhält Einlass. Wie man das überprüfen und handhaben wird, ist noch völlig unklar.

Zugangsbeschränkungen

Dazu gelten rigide Zugangsbeschränkungen: Outdoor sind maximal 750 Personen zugelassen, indoor maximal 500 – und es dürfen höchstens 50 Prozent der Plätze vergeben werden. Das bedeutet etwa, dass die Staatsoper, der größte Theatersaal in Österreich, auf eine Sitzplatzauslastung von nicht einmal 30 Prozent kommt. All das gilt ohnehin nur vor- und nachmittags, damit die Leute zu den Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr daheim sind. „Abendliche Kulturveranstaltungen wird’s in der Form noch nicht so schnell geben“, sagte Kulturminister Werner Kogler (Grüne).

Die Direktoren der Bundestheater, zu denen neben Staats- und Volksoper auch das Burg- samt Akademietheater gehören, werden sich heute, Samstag, zur Krisensitzung treffen. Anzunehmen ist, dass man unter der Woche auf den Spielbetrieb verzichtet.