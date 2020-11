Andrea Mayer über den Lockdown: „Auch für mich ist es furchtbar“

Bleiben wir beim Budget: Es wurde um 30 Millionen auf 496 Millionen angehoben. Wie ist Ihnen denn das geglückt? Gernot Blümel war als ÖVP-Kulturminister knausrig. Und als Finanzminister ist er freigiebig?

Wir haben eben sehr viele Projekte vorgeschlagen, die es umzusetzen gilt. Wir hatten gute Argumente. Und wir sind auf großes Verständnis gestoßen. Es ist auch ein wichtiges Signal der Bundesregierung, in dieser schwierigen Zeit in Kunst und Kultur zu investieren. Ich bin darüber sehr froh. Aber ich kann mit den 30 Millionen nicht machen, was ich will. Denn neun Millionen fließen in die Sanierung der Festspielhäuser in Bregenz und Salzburg und des Wiener Volkstheaters; ein weiteres Drittel dient für Baustellen, die es schon länger gibt: Wir können endlich ein Depot für das filmisches Erbe, ein Filmarchiv, angehen, die Ateliers im Prater und sonstwo renovieren, zudem werden die Subventionen für das Volkstheater, das Theater in der Josefstadt und das Theater der Jugend in Wien erhöht. Und 1,5 Millionen werden für die Albertina modern verwendet.

Bleiben noch zwölf Millionen für das zeitgenössische Kunstschaffen.

In den letzten Jahren gab es in der Regel nur Geld für große Projekte; für die freie Szene aber gab es fast keine Zuwächse. Das habe ich als Leiterin der Kunst- und Kultursektion kritisch gesehen. Nun haben wir einen ordentlichen Betrag, um die Förderungen quer durch alle Kunstsparten und auch die Stipendienprogramme zu erhöhen. Der Musikfonds zum Beispiel wird auf 1,2 Millionen verdoppelt. Zudem möchten wir eine neue Förderschiene entwickeln – für Projekte, die bisher nicht gefördert werden konnten, weil sie zu innovativ oder spartenübergreifend sind, also in unsere doch sehr traditionellen Förderschienen nicht passen.

Sie haben die Baustellen erwähnt. Das Haus der Geschichte Österreich wurde von SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer initiiert – und von Nachfolger Thomas Drozda redimensioniert. Trotz Evaluierung gibt es keine Entscheidung, ob und wie es mit ihm weitergehen soll.

Die Flächen in der Neuen Burg sind viel zu klein. Mir ist klar, dass jetzt, nach vielen Jahren, eine Entscheidung für mehr Räumlichkeiten getroffen werden muss.

Am Heldenplatz? Ein Neubau? Oder was wäre Ihre Präferenz?

Meine Präferenz ist nicht das Wichtigste. Es braucht eine Lösung, die machbar erscheint, und für die es die notwendigen finanziellen Mittel gibt. Einen Neubau am Heldenplatz stelle ich mir sehr schwierig vor. Zum Beispiel aus Denkmalschutzgründen. Wenn man einen Neubau andenkt, was ich nicht ausschließe, dann gibt es geeignetere Plätze als den Heldenplatz.