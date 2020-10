Heeresgeschichtliches Museum: Bastion unter schwerem Beschuss

Tanner ist jedoch erst seit Jänner Verteidigungsministerin. Sie sprach nun von einem enormen Handlungsbedarf, blockte aber ab: „Das Museum wird Teil meines Ressorts bleiben, etwas Gegenteiliges steht nicht zur Debatte.“

Für Eva Blimlinger (Grüne) charakterisieren „Mängel, Missstände, Machenschaften“ die Situation im HGM. „Wenn der RH den Verdacht möglicher strafrechtlich relevanter Tatbestände aufzeigt, muss schon wirklich Feuer am Dach sein.“ Ihrer Meinung nach führe wohl kein Weg an einer Suspendierung Ortners vorbei. Die FPÖ kritisierte postwendend diese „hysterische Forderung“. Laut Tanner erfolge eine Neuausschreibung in Kürze. Ortner selbst hüllte sich in Schweigen.