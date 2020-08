Auf Theater wegen Corona verzichten? Wütende Reaktionen auf Schröder-Vorschlag

In ihrem Büro geht man gegenwärtig davon aus, dass „Grün“ flächendeckend sehr wahrscheinlich ist – selbst in Wien. Und wenn die Ampel aufgrund neuer Corona-Fälle auf „Gelb“ umspringt? Dann muss es wohl zu einer Sitzplatzreduzierung kommen, was die Abo-Verwaltungen der Häuser vor massive Probleme stellen dürfte. Über die genaue Vorgangsweise in einem solchen Fall herrscht derzeit noch Unklarheit. Aber steht eine Ausfallhaftung im Raum. Sprich: Wenn aufgrund der gesetzlichen Verordnung die bereits verkauften Plätze nicht zur Verfügung stehen, ersetzt die öffentliche Hand den Einnahmeausfall. In welchem Ausmaß, wird diskutiert.

Gefordert ist zudem ein innovativer Umgang mit Corona. Als positives Beispiel wird der Stadtsaal in Wien genannt: Geschäftsführer Andreas Fuderer ließ Plexiglasscheiben zwischen den Sitzen montieren. Seit 1. August gibt es daher keine leeren Plätze mehr ...