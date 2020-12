Welser-Möst: „Mir gehen diese Corona-Leugner auf den Geist!“

Groissböck ist um viele Engagements umgefallen. Sind Sie eher solidarisch mit der Regierung, die das Schließen der Veranstaltungsstätten verordnet hat, oder mit all den freischaffenden Sängern, Musikern, Schauspielern und Kabarettisten, die dadurch in eine Notlage geraten sind?

Da gibt es, wie bei so vielem im Leben, keine klare Antwort. Wenn in einer Extremsituation ein harter Lockdown nötig ist, dann ist er eben nötig. Er trifft uns alle. Dass sich viele Künstler alleingelassen fühlen, verstehe ich. Aber es gibt auch eine Entwicklung, die wir Kulturschaffende mitzuverantworten haben: das Überhandnehmen der Spaß- und Ich-Gesellschaft. Wenn man dann als Mitglied der Spaß- und Ich-Gesellschaft plötzlich die anderen zu Hilfe ruft, finde ich das schon eigenartig. Musik hat mit Geben und Nehmen zu tun. Und nur zu nehmen: Das hatten wir jetzt vier Jahre im Weißen Haus. Hinzu kommt, dass wir Kulturschaffenden uns in den letzten Jahrzehnten vielleicht zu wenig mit der Frage beschäftigt haben, welche Relevanz Kunst hat oder haben sollte. Wir hatten es uns zu bequem eingerichtet. Zumindest in Europa. Nun führt uns die Pandemie dieses Versäumnis sehr heftig vor Augen.

Sie meinen, dass Ihr Orchester in Cleveland immer auf dem Prüfstand war?

Wir mussten immer argumentieren, warum wir relevant sind. Ansonsten würden wir nicht mehr existieren. Ich sage daher: Runter vom hohen Ross, raus aus dem Elfenbeinturm! Denn wenn die Kunst nicht mitten in der Gesellschaft verankert, im Bewusstsein vorhanden ist, hat sie eben irgendwann auch keine Relevanz mehr.

Dann müssten Sie mit der Arbeit von Bogdan Roščić, dem Staatsoperndirektor, eigentlich sehr zufrieden sein.

Ja! Ich finde grandios, was er macht. Er hat eben nicht alle viere von sich gestreckt. Und er weiß, dass Kunst auffallen muss. Die Staatsoper ist daher auch jetzt präsent – im Fernsehen mit Premieren und mit der Lichtinstallation auf der Fassade. Ja, so macht man das!