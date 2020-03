Opernsänger Groissböck: "Fühlte mich wie ein Kriegsheimkehrer“

Wie war Ihre Rückreise aus Barcelona?

Unheimlich. Es waren viele Menschen am Flughafen, die alle einfach nur weg –- die meisten sicher nach Hause – wollten, dabei war es am Terminal aber beinahe gespenstisch ruhig. Viele Leute trugen Masken, und die Atmosphäre erinnerte mich fast ein wenig an eine Trauerfeier. Eigentlich zum Heulen. Umso glücklicher war ich, als ich dann in Zürich gelandet bin und zwei Stunden später mit dem Zug in Lugano ankam. Beim Wiedersehen mit meiner Familie fühlte ich mich fast wie ein Kriegsheimkehrer. Das mag alles übertrieben klingen, aber diese große Unsicherheit ist momentan beinahe greifbar. Aber besonders beunruhigten mich die ersten Maßnahmen, also jene Fälle, wo man ganze Hotels, Gruppen oder Familien aufgrund einzelner, positiv getesteter Personen festgesetzt hat. Für mich als freiheitsliebenden Menschen war das ein Schock. Man musste erkennen, dass man ganz schnell in einer Art Haft - Zwangsquarantäne ist nichts anderes - landen kann, ohne überhaupt selber krank zu sein. Mein Freiheitsgeist schrie da sofort Alarm und ich hatte ehrlich gesagt damals schon Angst, dass wir uns bald auf Maßnahmen einstellen müssen, die uns um mühsam errungene Freiheiten und Bürgerrechte bringen könnten. Das macht mir alles große Sorgen. Vor allem auch die Frage, wie wir aus dieser ganzen Sache wieder rauskommen. Und das hoffentlich so bald wie möglich! Viele Menschen sind total verunsichert und haben Angst sich kritisch zu äußern. Wir brauchen aber, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Corona, dringend wieder eine neue Streitkultur, denn sonst sehe ich für das, was wir einmal Demokratie nannten, schwarz. Sich den Argumenten des anderen sachlich und verständnisvoll zu stellen und eben nicht permanent sofort nach Etiketten und Einordnung des anderen Standpunktes zu suchen, wäre wieder wichtiger denn je. Wir müssen uns auch wieder über den Wert der Freiheit, wie wir sie einst zu kennen glaubten, bewusst werden. Eine von Angst geleitete Masse, die nach starker Führung schreit, halte ich für schlimmer als jede Seuche. Für mich ist Freiheit ein ebenso hohes Gut wie Gesundheit oder wenn sie es etwas poetischer oder gar polemischer wollen: mir steht halt der Geist von Posa oder Tell näher als jener von Mao. Lieber in Freiheit an einer Influenza sterben als irgendwann in Feigheit als verängstigter, gechippter Roboter-Mensch in Sklaverei leben zu müssen. Vielleicht habe ich aber auch nur zu viel Schiller gelesen und bin eben dadurch zum mittlerweile weltfremden Träumer geworden...

Was hilft in dieser Zeit?

Neben den vielleicht jetzt entscheidenden Fragen, in welcher Gesellschaft wir wirklich leben wollen, könnte man sich in dieser aufführungsfreien, stillen Zeit auch wieder mehr den Kunstwerken selbst nähern. Lesen, die Schönheit des Wortes und der Musik in dieser Zeit der Stille erfassen, damit wir auch wieder etwas von dieser oft oberflächlichen, lauten Event-Mentalität, die leider auch vor der Klassikwelt nicht Halt macht, wegkommen.