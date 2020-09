"Elektra" mit Welser-Möst: Triumphale Rückkehr zum Neubeginn

Ein perfektes Umfeld somit für ein Klangereignis der Superlative. Denn Franz Welser-Möst und das fantastische, sehr philharmonische Orchester haben „ihren“ Strauss – wie bereits im Sommer in Salzburg – wirklich intus. So dramatisch und so packend, in anderen Momenten wieder extrem innig (Erkennungsszene zwischen Elektra und Orest) kommt dieses Rachedrama äußerst selten daher. Welser-Möst und das Orchester produzieren Klangfarben, die ihresgleichen suchen, wissen aber auch, über welch großartige Besetzung sie neuerdings im Haus am Ring (wieder) verfügen können.

Zwar benötigt Ricarda Merbeth in der Titelpartie eine gewisse Anlaufzeit, ehe sie zu der bei Strauss so wichtigen Balance zwischen stimmlichen Extremen und klug gesetzten Nuancen findet. Sie steigert sich bei ihrem Wiener Rollendebüt von Minute zu Minute, zieht immer mehr in den Bann. Eine tolle Rächerin.