Schmetterlingszauber in der Staatsoper

Auch die Sängerbesetzung ist erfreulich und zeigt, dass hinter den Kulissen Leute am Werk sind, die ihren Job verstehen. Asmik Grigorian, die sich in den vergangenen Jahren in Salzburg in die international erste Reihe gesungen hatte (als Elektra bzw. als Chrysothemis), ist nun zum ersten Mal an der Staatsoper zu hören, als Cio-Cio-San – in einer Rolle, die sie schon mehrfach gesungen hatte. Grigorian ist nicht annähernd so dramatisch wie die meisten ihrer Vorgängerinnen, dafür gelingen die zarten Passagen besonders schön, ihre große Arie „Un bel di vedremo“ gestaltet sie tadellos, allerdings von Husten im Publikum gestört, was in Corona-Zeiten noch bedrohlicher klingt. Mit manchen Spitzentönen hat sie zu kämpfen und trifft auch nicht alle, hoffentlich übernimmt sie sich in Zukunft nicht mit solchen oder ähnlich schwierigen Partien. In ihrer Darstellung ist die Singschauspielerin mitreißend.

Eine echte Entdeckung, zumindest für Wien, ist Freddie De Tommaso als Pinkerton. Er spielt den groben Amerikaner gut und glaubhaft und singt mit klarer Höhe, schönem Timbre und viel Kraft exzellent.

Virginie Verrez ist eine ausgezeichnete Suzuki, Boris Pinkhasovich ein ausdrucksstarker Sharpless, auch Andrea Giovannini als Goro, Stefan Astakhov als Fürst Yamadori, Evgeny Solodovnikov als Onkel Bonze sowie die kleineren Partie sind gut besetzt.