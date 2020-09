Bogdan Roščić verspricht: „Keine Arrangements für Blockflöten“

Dennoch: Am 7. September wird der Spielbetrieb aufgenommen – mit der Premiere von „Madama Butterfly“. Und mit Hochdruck würden die weiteren Produktionen beziehungsweise Wiederaufnahmen vorbereitet: Franz Welser-Möst arbeite an „Elektra“, Hans Neuenfels an der „Zauberflöte“, Peter Konwitschny an der französischen Urfassung von Verdis „Don Carlos“ in fünf Akten.

Roščić macht klar: Er lasse sich den Spielplan nicht von Corona diktieren. Es werde gespielt, was er sich für seine erste Saison ausgedacht hat (40 verschiedene Opern, sieben Ballette). Der Eigentümer, die Republik, wolle es auch so. Folglich: „Es gibt keine Richard-Strauss-Arrangements für vier Blockflöten.“

Und, abgesehen von „Elektra“, so gut wie keine Vorstellungen ohne Pause und Pausenbuffets: „Den ,Parsifal‘ kann man nicht einkürzen.“ Diese Oper von Wagner ist allerdings eine der längsten überhaupt.