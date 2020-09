Volksopernchef Robert Meyer: „Bitte nur unter der Maske jubeln!“

KURIER: Die Volksoper startete musterschülerhaft am 1. September ...

Christoph Ladstätter: Andere verlegen gerne den Saisonbeginn, weil die Auslastung Anfang September schwach ist. Wir sind daher auch heuer das einzige Theater, das tatsächlich zu spielen begonnen hat.

Wie viele Leute dürfen aufgrund der Epidemie überhaupt kommen?

Ladstätter: Wir können von den 1.245 Sitzplätzen aufgrund der geltenden Abstandsregeln bis zu 900 anbieten. Besuchergruppen – aus der gleichen Familie oder einem Freundeskreis – dürfen nebeneinandersitzen. Und daneben müssen links und rechts Plätze frei bleiben.

Das ist die sogenannte dynamische Saalbelegung, die von allen Bundestheatern angewandt wird.

Robert Meyer: Genau. Zudem verkaufen wir keine Stehplätze. Und die Karten werden personalisiert. Das braucht Zeit. Unser Publikum ist zum Glück sehr geduldig. Denn es ist froh, überhaupt in eine Vorstellung gehen zu können.

Sie können also bis zu 72 Prozent der Plätze anbieten. An der Einnahmensituation ändert sich daher nicht so viel. Denn die Auslastung betrug ja in etwa 80 Prozent.

Ladstätter: Das stimmt nicht. Bis zum Beginn des Lockdowns am 11. März hatten wir eine Auslastung von 89,5 Prozent. Und es gab 1,2 Millionen Euro an Mehreinnahmen. Es war die beste Saison, seit Aufzeichnungen existieren. Aber ja, in der Saison 2018/’19 lag die Auslastung bei etwas über 80 Prozent.

Aufgrund des geringeren Platzangebotes werden Sie nun also immer ausverkauft sein …

Ladstätter: Naja, es gibt auch Vorbehalte. Der Vorverkauf lief zum Teil zögerlich. Die steigenden Infektionszahlen erzeugen bei unserer Klientel nicht unbedingt eine große Euphorie. Zudem fehlen die Touristen.