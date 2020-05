Volksopern-Chef Robert Meyer: "Ich habe große Lust weiterzumachen“

Mit Martin Schläpfer bekommt das Wiener Staatsballett einen neuen Chef, der das Ensemble mehr zusammenführen will ...

... was mich sehr freut. Es ist ja bekannt, dass ich mich auch für modernere Zugänge im Tanz interessiere, und Martin Schläpfers drei Premieren bei uns sind definitiv ein Schritt in diese Richtung.

Neue Schritte wollen Sie aber auch bereits im Juni setzen, um dem Publikum etwas anbieten zu können ...

Rund um die Volksoper und in ganz Wien gibt es so viele schöne Parks, und alle Künstler wollen spielen. Also werden wir, wenn die jeweiligen Behörden zustimmen, in kleineren Gruppen Konzerte geben. Von der Brass-Formation bis zu einem Operettenabend. Gratis und unter Einhaltung aller Bestimmungen.

Stichwort Bestimmungen: Wie soll der Betrieb ab September konkret aussehen?

Das hängt von den jeweiligen Verordnungen ab. Gegenwärtig konzentrieren wir uns auf das, was jetzt gilt. Also wird jeder zweite Platz frei bleiben. Für Familien etwa bieten sich bei der Kartenvergabe die Logen an. Aber auch wenn uns dieser Spielbetrieb mit weniger Publikum nur eine maximale Auslastung von 60 Prozent bringen kann: Wir werden für unser Publikum spielen!