Martin Kušej präsentiert Spielplan: Keine Angst vor dem Virus

Auch wenn die Parallelen nicht zufällig sind und weitere Stücke auf die gegenwärtige Krise verweisen (darunter „Kinder der Sonne“ von Simon Stone nach Maxim Gorki im April 2021), so handle es sich nicht, wie Kušej betonte, um einen Corona-Spielplan. Die zweite Premiere zum Beispiel, geplant am 12. September im Akademietheater, beschäftigt sich mit der Flüchtlingsfrage: In der Neubearbeitung „antigone. ein requiem“ von Thomas Köck nach Sophokles wollen die Athener die angespülten Leichen der Fremden am Strand verwesen lassen; Antigone hingegen schleppt die Toten in die Stadt – und stößt eine Humanismusdebatte an.

Angesetzt sind sechs Uraufführungen und zehn Erstaufführungen, darunter Produktionen, die wegen des Lockdowns nicht realisiert werden konnten, eben auch (im Oktober) „Der Leichenverbrenner“. Auf genaue Termine legt man sich allerdings nicht fest. Noch im September soll der „superspannende“ Krimi „Das Himmelszelt“ von Lucy Kirkwood (mit 14 Frauenrollen!) Premiere haben und im Oktober die Farce „Mein Kampf“ von George Tabori (Regie: Itay Tiran), die 1987 im Akademietheater ihre Uraufführung erlebt hatte. Als weitere Highlights folgen u.a. „Ernst sein ist alles oder Bunbury“ von Oscar Wilde (Regie: Antonio Latella), „Richard II.“ von William Shakespeare (Regie: Johan Simons) und „Fräulein Julie“ von August Strindberg (Regie: Mateja Koležnik).

Castorf inszeniert Handke

Mehr als zuletzt rückt die österreichische Dramatik in den Fokus: Barbara Frey inszeniert „Automatenbüfett“ von Anna Gmeyner, Lucia Bihler „Die Jagdgesellschaft“ von Thomas Bernhard – und Frank Castorf das neue Stück von Peter Handke, „ Zdeněk Adamec“, das seine Uraufführung bei den Salzburger Festspielen haben soll.

Alle 540 Mitarbeiter würden darauf brennen, wieder zu spielen. Um dem Publikum, das vielleicht Angst vor einer Ansteckung haben könnte, Mut zu machen, werde er sich gerne auch selbst unter die Zuschauer setzen, sagte der Direktor zum KURIER: „Klar würde ich das machen. Ich persönlich hab’ überhaupt keine Angst.“