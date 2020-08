Donner ums Theater: Blanke Nerven, die die Welt bedeuten

Was ansonsten als Geplänkel in der A-Liga der Museumsmanager – Red Bull Albertina gegen Red Bull Staatsoper – durchgewinkt würde, ist mit existenzieller Schärfe aufgeladen: Es geht, nach wie vor, trotz Millionenhilfen für viele langfristig um die Existenz, und damit sind nicht die gut bezahlten Chefs gemeint. Zugleich aber – und das zerrt noch einmal extra an den eh schon entzündeten Nervenenden – sind die, die etwas veranstalten wollen, permanent in Sichtweite des Scheiterns.

In der Kultur gilt, was auch bei den Schulen gilt: Ab einem gewissen Punkt übersteigt der Schaden, der aus der Schließung entsteht, den, der beim Öffnen riskiert wird. Die ohnehin schon wundgeriebene Gesellschaft braucht die Kultur – in jeder Form. Vielleicht so dringend wie schon lange nicht mehr. Und die Branche braucht Zusammenhalt.