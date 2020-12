Entgegen der Hoffnungen kein Umsatz-Ersatz für Künstler

Ruiss weiter: „Kunst- und Kulturschaffende, die auf Einnahmenteilung oder Einnahmenbeteiligung spielen, sind nicht indirekt betroffen, alle Schließungen betreffen sie direkt. Sie verlieren genauso ihren Umsatz wie die Veranstaltungsorte. Hinzu kommt, dass es sich bei ihnen zumeist um Kunst- und Kulturschaffende aus dem nichtgeförderten Bereich handelt, für die es somit keinen Zugang zu Förderungen für ihre Arbeit gibt. Für alle anderen Kunst- und Kulturschaffenden gilt, sie verlieren ihre fix vereinbarten Gagen aus ihren abgesagten Auftritten ohne jeden Ersatz.“

Sepp Schellhorn, Kultursprecher der Neos, schlägt in einer Aussendung in dieselbe Kerbe: „Was ist mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, die in diesen Theatern nicht auftreten können? Oder den Musikerinnen und Musikern?“, fragt er. „Dass man auf die Idee kommen kann, diese wären nicht direkt betroffen, ist an Zynismus und Ignoranz nicht mehr zu überbieten. Kunstschaffende sind neben dem Tourismus und dem Gastgewerbe jene, die am stärksten von der Krise betroffen sind!"

Die Regierung müsse, fordert Schellhorn, sofort klarstellen, "dass Künstlerinnen und Künstler natürlich von der Richtlinie umfasst sind und Umsatzersatz bekommen". Denn: "Wenn es schon null Planbarkeit darüber gibt, wann und wie es im Kulturbereich weitergeht, müssen die Kunstschaffenden zumindest Rechtssicherheit haben.“

Und auch Ruiss richtet einen „dringenden Appell an die Regierung“, die Neuen Selbständigen in der Kunst und Kultur gleichberechtigt mit allen anderen in die Umsatz-Ersatzregelung für durch den Lockdown geschlossene Betriebe einzubeziehen.