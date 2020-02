Kirk Douglas ist tot: Das Jahrhundert-Leben eines Hollywood-Superstars

Sein Privatleben war turbulent, sein Gesundheitszustand viele Jahre lang fragil. Er überlebte Anfang der 1990er einen Hubschrauberabsturz und musste nach einem Schlaganfall (1996) langwierige Therapien absolvieren. Aber er kämpfte sich zurück - so erfolgreich, dass er bis in die 200er Jahre noch Filme drehte und damit eine sieben Jahrzehnte umspannende Karriere vorweisen konnte. Mit seinem zweifach Oscar-gekrönten Sohn Michael („ Wall Street“, „Einer flog über das Kuckucksnest“) stand Douglas zum ersten Mal 2003 gemeinsam vor der Kamera - in der autobiografisch angehauchten Komödie „Es bleibt in der Familie“.