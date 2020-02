Das Ende einer Ära: Die letzten Hollywood-Legenden

Wenngleich nicht unter den Top 25 gelandet, aber trotzdem zum "Good Old Hollywood" gehörig: Doris Day, die erst im Vorjahr mit 97 Jahren starb. Sie war ab den 1950er Jahren vor allem an der Seite von Rock Hudson in familienfreundlichen Kinokomödien zu sehen, was maßgeblich ihr Image als „Sauberfrau“ prägte.