Stars trauen um Hollywoodlegende Kirk Douglas

In seinem gefühlvollen Beitrag erinnert sich Oscarpreisträger Michael Douglas an das Vermächtnis seines Vaters und die Rolle, die er im Leben seiner Familie einnahm und nach wie vor einnimmt. "Lassen Sie mich mit den Worten enden, die ich ihm an seinem letzten Geburtstag sagte und die immer wahr bleiben werden. Papa - ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz, dein Sohn zu sein", schreibt er.