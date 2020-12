Die zehn meistgelesenen Chronik-Geschichten in diesem Jahr

Sieht man sich die chronikale Landschaft Österreichs in diesem Jahr an, so gibt es wohl zwei Themen, die einem sofort ins Gedächtnis kommen: Corona und Terror.

Diese beiden Themen zeigen sich auch in den meistgelesenen Chronik-Geschichten des Jahres wieder.

Platz 10: Die Angst vor neuen Verschärfungen

Im Herbst war (und ist auch jetzt noch) die Auslastung der Intensivstationen ein maßgeblicher Faktor für neue Verschärfungen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober gab Anfang November einen Ausblick, welche Zahlen als Grenze definiert wurden.