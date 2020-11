Österreichweite 7-Tages-Inzidenz: Das sind die Bezirke mit den meisten Fällen

Sowohl Lockdown light als auch der harte Lockdown scheinen Wirkung zu zeigen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist Freitag bereits unter 400 gerutscht. Noch in der Vorwoche lag sie knapp unter 500. Am Freitag wurden zudem 4.954 neue Corona-Infektionen gezählt. Was ein Minus von 1.714 Infektionen im Vergleich zu vergangenen Freitag bedeutet.

Damit lässt sich mittlerweile eine Trendwende erkennen - wenn auch auf einem hohen Niveau.

Im Bezirksvergleich der 7-Tages-Inzidenz liegt der Bezirk Völkermarkt mit 953 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf Platz eins. Gefolgt von den Bezirken Grieskirchen (935) und Eferding (919).

Am unteren Ende befinden sich die Bezirke Horn, Korneuburg, Mistelbach und Gänserndorf - allesamt in Niederösterreich.