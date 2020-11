Coronafälle in Österreich: Das sind die aktuell am stärksten betroffenen Bezirke

9.262 Fälle in 24 Stunden Fälle, 44 neue Todesfälle - und insgesamt 72.158 aktive Fälle. Das sind die besorgniserregenden Zahlen mit denen Österreich aktuell konfrontiert ist. Für die Corona-Ampel bedeutet das: ganz Österreich leuchtet rot, tiefrot.

Dabei gibt es regional nach wie vor große Unterschiede - wenn auch auf hohem Niveau.

So liegen sechs Bezirke in den Top 10 in Oberösterreich - keine Überraschung nach dem gestrigen Rekordwert von 2.554 neue Fällen in dem Bundesland, wo ab heute auch strengere Regeln gelten: In Einkaufszentren ist nunmehr "verweilen und konsumieren" verboten - mehr dazu hier.

In folgender Grafik sehen Sie jene Bezirke Österreichs, die aktuell am heftigsten von der Corona-Pandemie betroffen sind.