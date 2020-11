Nach Shopping-Ansturm: Oberösterreich verschärft Maßnahmen für Einkaufszentren

Menschen, die sich von Geschäft zu Geschäft tummeln: Am Wochenende war in vielen Einkaufszentren Shopping statt Lockdown angesagt. In Salzburg sorgte etwa eine Möbelhaus-Eröffnung für Kritik: 8.000 Besucher kamen trotz Corona. Bilder wie diese scheinen auch an Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nicht spurlos vorübergegangen zu sein. Am Mittwoch kündigte er am Rande einer Online-Pressekonferenz deshalb eine neue Verordnung an.