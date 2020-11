Trotz Corona: 8.000 Besucher bei Möbelhaus-Eröffnung am Wochenende

Mit Satire reagiert die Lungauer Kulturvereinigung angesichts des zweiten Lockdowns auf den Ansturm auf ein Salzburger Möbelhaus bei der Wiedereröffnung am Wochenende. 8.000 Einkäufer sollen am Samstag bei der Wiedereröffnung des XXX Lutz in Eugendorf gewesen sein.

Es gebe nun "eine neue Idee, wie wir unsere veranstaltungslose Zeit überbrücken und unsere Schauspieler in ein neues absurdes Theater einbauen könnten", teilt die Kulturvereinigung in einer Aussendung mit.

Die Kulturveranstalter kündigen an, das Kulturzentrum "die Künstlerei" in Tamsweg umzuwandeln. Die Kultureinrichtung soll zu einem "XXSUPER Möbelhaus" werden. "Große Eröffnung, 8.000 sensible Kultur- und Möbelfans besuchen uns über den Tag verteilt, reger Betrieb in den Ein- und Ausgängen!", schreibt die Kulturvereinigung in einer Aussendung. Alle Corona-Sicherheitsbestimmungen würden selbstverständlich eingehalten.

Eventuelle Ähnlichkeiten zur Eröffnung eines anderen Kultur- und Möbelhauses in Salzburg seien nicht beabsichtigt, heißt es in der Aussendung. "Also auf zur Aller-Aller-Aller größten Eröffnung unseres neuen Kultur-Möbelhauses", laden die Kulturveranstalter ein.