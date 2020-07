Verregneter Auftakt für "Theater im Park": Niavarani nahm's mit Humor

Und Niavarani kündigt an, in der Simpl-Revue „Arche Noah Luxusklasse“ (5., 8. bis 12. Juli) mitzuspielen und ein Katzenkostüm zu tragen. Strömender Regen schließlich beim Finale, dem 1. Satz von Beethovens 3. Sinfonie („Eroica“) in der Fassung für Klavierquartett von Ferdinand Ries, u. a. mit Christian Altenburger und Franz Bartolomey – am 22. 7. auf dem Spielplan.

Außerdem: Florian Teichtmeister & Franz Bartolomey mit „Ich küsse Ihre Hand, Madame!“ (4. 7.) sowie Sandra Cervik & Herbert Föttinger in Arthur Schnitzlers „Reigen“ (13. 7.).

Chopins Regentropfen-Prélude wäre Mittwoch vielleicht passender zur Witterung gewesen. Aber man nahm’s mit Humor: „Niavarani, der schon mit einem Theater – dem Globe Wien – abgebrannt ist, hat jetzt auch die Möglichkeit, mit einem Theater abzusaufen.“

