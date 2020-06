Michael Niavarani: "Nicht Träume, sondern Witze werden wahr"

Das Happy End sei ja ein schöner Gedanke. Und die Entwicklung der Menschheit gehe in diese Richtung. Wie Steven Pinker im Buch „Aufklärung jetzt: Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidigung“ schrieb.

„Wäre in einem Stück jeder Staat eine Figur, dann sind manche schon näher am Schluss und andere noch im zweiten Akt“, so Niavarani.

„Aber wenn wir uns anstrengen, so wie wir uns in den letzten 6.000 Jahren angestrengt haben, dann gehen wir in Richtung Happy End. Es gibt immer weniger Tote durch Krieg, insgesamt immer weniger Armut und Hunger. Momentan sterben global gesehen mehr Menschen an Überfettung als am Hunger.“

Auch die nächste Simpl-Revue hat Niavarani schon im Kopf: „Ich weiß nur nicht, ob sie heuer im Oktober, im April 2021 oder erst in eineinhalb Jahren kommt.“ Nicht „Träume werden wahr“, sondern „Witze werden wahr“ wird sie „ziemlich sicher“ heißen.

Die Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein wurde erwischt, weil sie alkoholisiert mit dem Auto gefahren ist. Und Philippa Strache hatte mit acht Jahren einen kleinen Auftritt im Video zum Falco-Song „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.“ Und „Nia“ hat jetzt „Angst, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten, wo nicht unsere Träume sondern unsere Witze wahr werden. Und da steht uns Schreckliches bevor. Denn Pointen können sehr schmerzhaft sein. “

Etwa ein total verregnetes Theater im Park. „Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, machen wir Schwimmkurse“, scherzt der 52-Jährige. „Ich wette, dass wir nicht wegen Corona sondern wegen Dauerregens in Konkurs gehen. Im letzten Sommer, wo es durchgehend regnet, vor der großen Klimakatastrophe mit 40 Grad schon im Februar. Aber im Notfall spielen wir ,Schwanensee‘. Oder ,Die kleine Meerjungfrau‘.“