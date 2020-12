"Danke für nichts, 2020": Jede Menge satirische TV-Jahresrückblicke

Ernsthafte Rückblicke

Auch abseits der Satiresendungen fehlt es nicht an Analysen des ablaufenden Jahres. Im ORF widmet sich der "Report" bereits am Dienstag, 15. Dezember (21.05 Uhr, ORF 2) dem Corona- und Politjahr 2020. Susanne Schnabl interviewt dazu Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Außerdem blicken Ex-Präsident Heinz Fischer und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel im "Zaungespräch" mit Ernst Johann Schwarz zurück.

Am 21. Dezember stehen im ORF-2-Hauptabend die jeweils lokal ausgestrahlten Jahresrückblicke von "Bundesland heute" am Programm. Die "Seitenblicke" zeigen von 25. bis 30. Dezember (20.05 Uhr, ORF 2) die Höhepunkte des kargen Gesellschaftsjahres 2020 und am 20. Dezember (18.00 Uhr) wird in ORF 1 "Der Sport-Jahresrückblick 2020" gesendet.

Puls 24 lässt am 31. Dezember und 1. Jänner in "12 Monate in 12 Stunden" das Jahr Monat für Monat Revue passieren. Während der Weihnachtsfeiertage bringt der Sender die einzelnen Monate im Hauptabend. Am 21. Dezember (ab 20.15 Uhr) blickt Corinna Milborn in "Milborn Spezial - Der große Jahresrückblick" mit Vertretern aller Parteien auf 2020 zurück. ATV zeigt am 16. Dezember (22.25 Uhr) die Reportage "Im Fokus: Corona-Jahr 2020". Anschließend diskutiert Moderator Meinrad Knapp in "Der Talk: Polit-Jahr 2020" das Jahr mit einer PolitikerInnen-Runde.

Auf Servus TV sind in der Jahresabschlussendung von "Sport und Talk aus dem Hangar 7" (21. Dezember, 21.15 Uhr) Marc und Alex Marquez, Marcel Hirscher, Max Verstappen, Helmut Marko und Matthias Walkner zu Gast.