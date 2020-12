TV-Quoten: Aufregung hilft Klien nicht, ATV-Bauern historisch

Berg- und Talfahren

Wobei es auch ein Pech ist - und dieses Problem gibt es am Freitag mit "Was gibt es Neues?" sicher nicht -, dass der Vorlauf am Mittwoch ganz mies läuft: Das "A-Team für Österreich" spielte (nicht nur) an diesem Mittwoch in der Z-Liga: 104.000 Zuseher und fünf Prozent Markanteil in der Zielgruppe. Damit halbierte die Sendung mit Larissa Marolt die auch nicht berauschenden Quoten einer engagiert gemachten "Dok1" davor.

Alles verblasste am Mittwochabend neben "Bauer sucht Frau" bei ATV: Durchschnittlich 432.000 ÖsterreicherInnen waren bei den emotionalen "Berg- und Talfahrten" von Bauer Hannes und Kollegen mit dabei. Der Markanteil der Kuppelsendung lag bei 21 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen, bei den bis 29-Jährigen sogar bei 23 Prozent. 10,3 Prozent bedeuteten zudem den höchsten ATV-Tagesmarktanteil seit 2013.

Der Mittwoch war also ein Feiertag für den Privatsender. Oder wie es ATV-Geschäftsführer Thomas Gruber formulierte: "Ein Hoch auf die Bauern und die Liebe. Wir freuen uns sehr über diesen historischen ,Bauer sucht Frau'-Erfolg. Die Liebe scheint gerade in Zeiten wie diesen eine besondere Bedeutung für die ÖsterreicherInnen zu haben – das beweist auch die einzigartige Stärke von TV Emotionen zu vermitteln. Insofern freut es uns sehr, dass wir unseren ATV-ZuseherInnen auch dieses Jahr trotz herausfordernder Produktionsbedingungen dieses jährliche TV-Ritual in gewohnter Qualität bieten können."