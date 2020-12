Die zehn meistgelesenen Wirtschafts-Geschichten in diesem Jahr

Corona und die verschiedensten wirtschaftlichen und touristischen Auswirkungen der Pandemie sind es, die (nicht nur, aber zu großem Teil) die Leserinnen und Leser des Onlineauftritts des KURIER heuer am meisten interessierte.

Die Top-Ten der meistgelesenen Artikel:

Platz 10: Bose schließt alle Stores in Europa

Schon bevor die Corona-Pandemie in Europa losging, hat der Audio- und Kopfhörerspezialist Bose sein Geschäft vor allem auf den Onlinehandel verlagert. Bose kündigte an, 119 Shops in Europa, Nordamerika, Japan und Australien zu schließen.