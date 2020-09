Warum in den USA vielerorts Handys in den Bäumen hängen

In mehreren US-Metropolen bietet sich aktuell rund um Amazon-Lieferstationen ein bizarres Bild: Etliche Smartphones sind hier an erhöhten Orten angebracht, vor allem in Bäumen. Wie Bloomberg berichtet, werden die Handys dort von freiberuflichen Amazon-Lieferanten angebracht, die sich durch die erhöhte Position erhoffen, noch Sekundenbruchteile vor der Konkurrenz Lieferaufträge annehmen zu können.

Mithilfe einer App namens Amazon Flex ist es in den USA nämlich möglich, für das Online-Unternehmen Lieferungen mit dem Privatauto zu übernehmen - Amazon zahlt für jeden erledigten Auftrag einen (kleinen) Betrag. Es geht dabei vor allem um Fahrten in ländliche Gebiete, im Schnitt dauern sie zwischen zwei und vier Stunden.

Die App verteilt dabei Lieferaufträge immer an den Fahrer, der sich gerade am nächsten zum Auftragsort befindet. Ein paar Zentimeter, beziehungsweise ein Ast mehr oder weniger, können also dafür sorgen, dass man einen 15-Euro-Job ergattert – oder eben nicht. Die Fahrer installieren dazu eine Anwendung, die alle verfügbaren Aufträge sofort annimmt, und warten im geparkten Auto.