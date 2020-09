Bildergalerie: Das sind die zehn reichsten Familien der Welt

Platz 7: Familie Johnson (Fidelity)

Fidelity Investments ist ein US-amerikanisches Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche und einer der größten Vermögensverwalter der Welt, mit weltweit mehr als 43.000 Mitarbeitern. Der Konzern wurde in 1946 in Boston von Edward Johnson gegründet und befindet sich heute noch in Familienbesitz - Abigail Johnson (im Bild) tritt dabei regelmäßig als größte Anteilseignerin auf. Die Johnsons besitzen ca. 48 Milliarden US-Dollar.