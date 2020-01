Bose schließt alle seine Geschäfte in Europa

In den kommenden Monaten wird das US-Unternehmen Bose, einer der bekanntesten Produzenten von hochwertigen Audio-Systemen, 119 Ladengeschäfte in Europa, Nordamerika, Japan und Australien schließen. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber heise online. Als Grund gibt man eine "dramatische Verschiebung zum Online-Shopping" an, hunderte Mitarbeiter dürften betroffen sein. Auch in Österreich betreibt Bose mehrere Geschäfte.

Die Schließungswelle sei eine schwierige Entscheidung gewesen, das Unternehmen wolle nun betroffenen Mitarbeitern dabei helfen, eine neue Anstellung zu finden. Etwa 130 Geschäfte im asiatischen Raum bleiben aber vorerst weiter geöffnet.

Der Klassenbeste im Lautsprecher-Business

Bose-Gründer Amar Gopal Bose, ein Professor des bekannten Massachusetts Institute of Technology ( MIT) in Boston, rief die Firma schon in den sechziger Jahren ins Leben. Seither gilt sie als eine der bekanntesten und geschätztesten Marken für hochwertige Kopfhörer und Audio-Systeme. 2011 schenkte Amar Bose dem MIT die Mehrheitsanteile an der Firma.

Erst im Oktober 2019 war das Unternehmen in Österreich von der Bundeswettbewerbsbehörder verurteilt worden, weil es von 2014 bis 2018 den Verkaufspreis der eigenen Produkte mit heimischen Händlern abgesprochen hatte. Bose musste für den unlauteren Preiswettbewerb 650.000 Euro bezahlen.