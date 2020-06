Kroatien-Urlaub? Meer geht (noch) nicht

Seine Firma hat 200.000 Euro für nicht erbrachte Leistungen zurückgezahlt und 1,5 Millionen Euro verloren. Ist es der Blick auf die Palmen in seinem Garten oder der Duft der Riviera? Der Hotelier nennt diese Zahlen nicht mit hochrotem Kopf. Sanftmütig trägt er seine Analyse vor, doch die hat es in sich: „Uns läuft die Zeit davon. Wenn sich nicht bald was tut, werden einige von uns den Sommer nicht überleben.“

In Kroatien kam schon im März viel Steuergeld in der Tourismusbranche an, in Österreich sei derweil viel schief gegangen: „So wenig Wirtschaftskompetenz in dieser Regierung“ schockiert ihn.