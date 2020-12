Innenpolitik: Die meistverkauften Geschichten des Jahres

Der Transparenz halber: Würde es in dieser Liste um die meistgeklickten Geschichten gehen, würde sie eine weitaus höhere Coronavirenlast beinhalten.

Wenn es darum geht, dank welcher Stories die meisten Abos abgeschlossen wurden, zeigt sich ein abwechslungsreicheres Bild. Den Anfang macht dennoch eine alte Bekannte: eine vorab geleakte Verordnung des Gesundheitsministeriums.

1. Corona-Verordnung: Der komplette Entwurf für den November-Lockdown

Am 3. November ging Österreich zum zweiten Mal in den Lockdown. Mit großer Spannung wurde die neue Verordnung erwartet, der KURIER ergattere den Entwurf vorab und berichtete bereits am 31. Oktober über alle Details. Beinahe alle Veranstaltungen waren wieder verboten, Gastronomie und Hotels mussten schließen, von 20 bis 6 Uhr wurde eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt.