Gerüchte, warum Harald Vilimsky als Generalsekretär geht

Statt Harald Vilimsky und Christian Hafenecker soll künftig Niederösterreicher allein Generalsekretär der Freiheitlichen sein. Plötzlich muss es ganz schnell gehen. „Wir wollten definitiv keine Personaldebatte bei der Klausur, sondern eine inhaltliche Neuaufstellung“, sagt ein FPÖ-Stratege zum KURIER. Gekommen ist es anders. Ganz anders.

Rückblick: Am Mittwoch begibt sich der FPÖ-Vorstand in Leoben in Klausur. Der KURIER berichtet über die interne Personaldebatte: Die Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker sollen vor der Ablöse stehen. Stunden später sind die beiden nicht mehr im Amt.