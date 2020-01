FPÖ-Abtrünnige: Drei Bezirksräte laufen zur DAÖ über

Wen präsentiert Karl Baron als neuen Spitzenmann der FPÖ-Abspaltung DAÖ ("Die Allianz für Österreich")? Am Freitag tritt Baron in den Wiener Sofiensälen auf und will laut Einladung über politische Entwicklungen sprechen.Dass bei der Pressekonferenz bereits Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als DAÖ-Mitglied oder Spitzenkandidat für die heurige Wien-Wahl präsentiert wird, gilt als unwahrscheinlich. Strache soll aber als Gastredner zum DAÖ-Neujahrstreffen eingeladen werden, das am 23. Jänner ebenfalls in den Sofiensälen stattfinden wird. Dass die Bekanntgabe von Straches Antreten für die DAÖ nur mehr Formsache ist, darauf deutet auch ein etwas martialisches Posting hin, das Strache erst vor wenigen Tagen auf Facebook online stellte: