14 Jahre in der Justizmühle: "Die Zeit bekomme ich durch Freispruch nicht zurück"

Der Fall YLine hatte auch eine politische Dimension. Sie machten einst Geschäfte mit Jörg Haiders Umfeld. Warum haben Sie das gemacht?

Eigentlich komme ich familiär aus einem SPÖ-Umfeld. Irgendwann habe ich Ernst Hofmann kennengelernt, einen engen Vertrauten von Jörg Haider, und so kam ich in Haiders Umfeld. Ich war damals noch sehr jung und muss zugeben, dass mir diese Nähe zur Politik durchaus gefallen hat. Das war der Kardinalfehler von mir. Ich hätte die Finger davon lassen sollen.

Warum?

Weil ich dadurch zur Zielscheibe wurde. Medial wie auch politisch. Der verstorbene Aufdeckerjournalist Alfred Worm hat wegen meiner Verbindungen zur FPÖ viel Druck gemacht und forderte die Staatsanwaltschaft auf, mich doch umgehend zu verhaften. Als die Causa ins Rollen kam, kamen Freunde aus der SPÖ zu mir und meinten: „Schönen Gruß von Alfred Gusenbauer“. Wenn ich Informationen über Jörg Haider und Karl-Heinz Grasser liefere, werde ich in Ruhe gelassen. Liefere ich nichts, wird mich die Staatsanwaltschaft jahrelang verfolgen. An dieses Gespräch habe ich in den darauffolgenden Jahren noch oft denken müssen. Denn es passierte dann genau so. Meiner leidvollen Erfahrung nach ist die Staatsanwaltschaft ein hochpolitisches Instrument, wobei die Medien in Österreich sicher auch eine ganz wichtige Rolle spielen. Jedes Rechtsmittel, das wir eingebracht haben – unzählige Befangenheitsanzeigen – wurde von der Staatsanwaltschaft ignoriert. Ich fühlte mich hilflos und einer für mich nicht nachvollziehbaren Verfolgung ausgeliefert. Insofern hat Sebastian Kurz recht, und ich unterstreiche alles, was er sagt, dreimal, auch wenn er mit seiner momentanen Kritik sicherlich seine sehr eigenen Motive verfolgt.

Weil Ihre Firma die Homepage von Karl-Heinz Grasser um 59.000 Euro gestaltete?

Das war eine Tochterfirma der YLine. Der Geschäftsführer war ein Jugendfreund von Grasser. Ich wusste von dem Auftrag nur aus den Büchern.

Ist es nicht ein Zeichen, dass der Rechtsstaat funktioniert, wenn es am Ende einen Freispruch gibt?

Mir fällt es als Betroffener sehr schwer, etwas Positives über die österreichische Justiz zu sagen. Wahrscheinlich hatten wir nur ganz einfach das Glück, eine so gute Richterin wie Marion Hohenecker zu bekommen. In Wahrheit hat in unserem Fall die Richterin die gesamte Ermittlungsarbeit im Prozess nachträglich erledigt, die die Staatsanwaltschaft 14 Jahre lang nicht erledigte. Für mich als Unternehmer ist nicht nachvollziehbar, dass es für Staatsanwälte, die ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß erledigen bzw. denen man eine fahrlässige Auswahl von „ganz offensichtlich“ befangenen Gutachtern vorwerfen kann, keine Konsequenzen gibt. Ich kann die Kosten unseres Prozesses von damals nur grob schätzen, weiß aber, dass in der Privatwirtschaft das wohl eindeutig als offensichtliche Misswirtschaft eingeschätzt werden würde. Der Rechnungshof sollte die Kosten dieser Monsterprozesse einmal genauer durchleuchten. Denn gerade die Kosten sind ja ein großes Geheimnis und werden zu meiner Überraschung überhaupt nicht öffentlich diskutiert. Vielleicht würde dann die Staatsanwaltschaft mehr Druck spüren, effizienter und gründlicher zu ermitteln. Und statt dass es für den betreffenden Staatsanwalt, der wirklich eine schlampige Anklage geliefert hat, Konsequenzen gibt, wird er befördert und darf gleich dann die Grasser-Anklage machen. Das würde es in keinem wirtschaftlich agierenden Unternehmen geben. Ich habe nach dem Freispruch sogar überlegt, den Staat zu klagen. Aber mir fehlten die Kraft und das Geld dazu.

Wie haben Sie die Kosten für das Verfahren finanziert?

Ich hatte Kosten von rund 150.000 Euro. Beim Prozess selber habe ich dann Verfahrenshilfe in Anspruch genommen, weil ich mir keinen Anwalt mehr leisten konnte. Auch das kostet den Staat Geld.

Sie haben zwei Kinder. Wie erklärt man Kindern, dass der Vater ins Gefängnis kommen könnte?

Als die Ermittlungen starteten, waren meine Kinder im Volksschulalter. Das Verfahren hat sie während ihrer Jugend begleitet und vor allem belastet. Denn es ist mehrmals vorgekommen, dass sie von den Mitschülern angesprochen wurden.

Die Anklage behauptete, dass YLine mehr Schein als Sein und nie darauf ausgerichtet war, reale Umsätze zu generieren. Die Richterin kam dann aber zu dem Schluss, dass zwar Fehler passiert, diese jedoch im Zuge des normalen Wirtschaftens mit unternehmerischem Risiko zu rechtfertigen seien. Wie haben Sie sich nach dem Freispruch gefühlt?

Ich glaubte es zuerst nicht. Danach beginnt man wieder zu leben, und man muss sich langsam wieder zurechtfinden. Allmählich träume ich nicht mehr vom Prozess. Aber es vergeht nach wie vor keine Woche, wo ich nicht über den Fall rede oder darauf angesprochen werde. Eigentlich verfolgt dich das ein Leben lang.