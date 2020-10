Lotte de Beer leitet ab 2022 die Wiener Volksoper - "künstlerische Bezauberung"

Die junge Regisseurin Lotte de Beer leitet die Wiener Volksoper ab der Saison 2022/23. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Christian Kircher als Bundestheater-Holding-Chef gaben am Dienstag die Nachfolge von Robert Meyer bekannt. Mayer dankte allen Bewerberinnen und Bewerbern und dem Langzeit-Direktor Robert Meyer.

"Ich freue mich riesig", sagt die künftige Leiterin aus den Niederlanden. Die Anfrage erreichte sie in der Lockdown-Zeit - und "da hatte ich endlich Zeit zu denken. Was ist wichtig im Leben und in der Kunst? Die Welt, die ich kannte, die scheint plötzlich sehr weit weg." In Zeiten, in der die Welt friedlich ist, hat die Kunst die Aufgabe, aufzurütteln. "Aber in diesen dunklen und beängstigenden Zeiten hat die Kunst eine andere Aufgabe".

Das junge Publikum haben "wir verloren", sagte die 39-Jährige. "Es ist Zeit für mich, anzufangen, zu bauen. Bleibende Beziehungen aufzubauen mit Menschen auf der Bühne, hinter der Bühne, im Graben und vor allem im Publikumsraum." Und zu bauen an einer Musiktheatertradition, die im Zentrum der Gesellschaft steht. Sie wolle einen "starken musikalischen Partner" suchen, einen Musikdirektor, der "auch wie ich Teamplayer ist". Zusammen wolle man sich "dem allerallerwichtigsten" widmen: Dem Publikum. "Ich bin keine Musikerin, ich brauche jemand sehr starken neben mir", sagte sie. Sie habe Namen im Hinterkopf, wolle aber mit Orchester und Ensemble sprechen. Es müsse "für alle Menschen an der Volksoper passen".