Diese Sommertheater finden 2022 in Österreich statt

Im Westen Österreichs finden von 20.07. bis 21.08. die Bregenzer Festspiele statt. Die Veranstaltungsreihe beginnt auf der Seebühne mit der Oper "Madame Butterfly" unter der musikalischen Leitung von Enrique Mazzola und Yi-Chen Lin. Außerdem wird in Vorarlbergs Hauptstadt "Geschlossene Gesellschaft", mit Dörte Lyssewski, Regina Fritsch und Tobias Moretti in den Hauptrollen, und "Der Sturm" von William Shakespeare in neuer Übersetzung gezeigt. Eine kulturelle Besonderheit stellt der live synchronisierte und vertonte Stummfilm "Fräulein Else" am 03.08. dar.