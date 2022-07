Premieren-Prominenz bei "Der König und ich" in Mörbisch

Haider gab (ab 1998) die Rolle des Regenten an die 500-mal – in Stockerau, Wien, Zürich, Berlin und Hamburg. Diesmal ist er "Königsmacher statt König". Dem KURIER erzählt er von seiner Initialzündung: Er hatte 1985 in London den bereits todkranken Yul Brynner in der Garderobe besucht und bewundert: "Er fragte mich, was ich so spiele. Ich sagte ihm 'den Hamlet'. Da sprang er auf: 'Ich habe den Oscar, aber den Hamlet durfte ich nie spielen!' Zum Abschied meinte er: 'Du wirst einmal ein großer König werden'." 37 Jahre später hält Alfons im (einstigen) "Mücka der Operette", das er ja in ein Mekka des Musicals verwandeln will, fürstlich Hof.

Die Premieren-Prominenz reichte von den Landeshauptleuten Doskozil & Mikl-Leitner über Altkanzler Vranitzky und Altlandesfürst Schützenhöfer bis zu den Serafins (Daniel, Harald & Mausi), Silvia Schneider, Johannes Hahn & Susanne Riess, Christa Kummer, Richard Lugner, Armin Assinger und Lizz Görgl: