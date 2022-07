Prominente Gäste bei "Nabucco" im Steinbruch St. Margarethen

Es war die erste Oper, die 1996 im Steinbruch in St. Margarethen im Burgenland gespielt wurde. "Das war die Grundsteinlegung", so der künstlerische Direktor Daniel Serafin über die diesjährige Produktion. Giuseppe Verdis "Nabucco" feierte am Mittwochabend Premiere.

"Steinbruch und Bühnenbild sind die wahren Protagonisten des Stücks", fügt Serafin hinzu, "das Werk ist eine der monumentalsten Opern – auch Ensemble und Cast sind riesig: Ganze 300 Menschen spielen vor, auf und hinter der 7.000 Quadratmeter-Bühne."