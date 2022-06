Schauspielerin Konstanze Breitebner will noch lange nicht in Pension gehen

Später kam dann auch noch höchst erfolgreich das Drehbuchschreiben dazu, für „Die Fremde und das Dorf“ holte sie sich 2014 sogar eine KURIER-Romy.

„Meistens sammle ich Geschichten in meinem Umfeld. Ich glaub, ich schreibe nix, was es nicht gibt, nur halt nicht in dieser Kombination. Ich höre den Menschen gut zu und schaue mich um, was mich berührt, aufregt oder ärgert – das ist immer die bessere Energie. Dann schreibe ich schneller und härter, knackiger. Ich nehme es einfach aus der Umwelt, die uns umgibt“, so Breitebner, die seit 1984 mit dem Drehbuchautor Peter Mazzuchelli (71) ihren Lebensmenschen gefunden hat. Geheiratet haben die beiden aber erst 2017, an ihrem 33. Jahrestag.