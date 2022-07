"Des Teufels General" in Reichenau: Bonmots fallen wie Bomben

Auf ihm lastet der ganze, inklusive Pause dreistündige Abend, auch wenn Zuckmayer in seinem mitunter ausufernden Stück mehrere Geschichten parallel erzählt, um das NS-Regime in möglichst vielen Facetten darzustellen. Und Jürgens gelingt die Aufgabe mehr als passabel. Sein Harras ist ein cooler Blondschopf, der nicht verschweigt, was er vom NS-Regime hält. Das macht ihn, auch wenn er für Hitler Siege erringt, natürlich verdächtig.

Im ersten Akt, Ende 1941, schmeißt er in Berlin ein Fest zu Ehren von Friedrich Eilers (Nicolaus Hagg), der bereits 50 Flugzeuge abgeschossen hat. Wie es der Teufel will, taucht nicht nur der unbarmherzige Gestapo-Mitarbeiter Schmidt-Lausitz (Tobias Voigt) auf: Der Kellner (David Jakob) hat das Extrastüberl verwanzen lassen.

In der stark, aber immer subtil gekürzten Fassung von Beil heißt er nicht Detlev, sondern Leopold – und ist ein waschechter Wiener. Damit hat es sich auch schon mit den Eingriffen. Wie sich die Umsetzung insgesamt über das Nichtvorhandensein des Zeitgeists definiert: Es gibt keine Zertrümmerung, keine Umdeutung, keine Überzeichnungen, nur Schauspielertheater und jede Menge pointierter Dialoge. Mag sich die Situation auch noch so zuspitzen: Harras lässt die Bonmots fallen wie kleine Bomben. Jeder zweite Satz ein Treffer.