"Frühlings Erwachen" in Reichenau: SM-Spiele ohne Schattierungen

Die Gerte als Requisite braucht es aber noch aus einem zweiten Grund: Wendla ist mit ihren 14 Jahren eine wohlbehütete Lulu. Mit kindlicher Unschuld vollführt Seide Noffke ihre Reifen-Kunststücke, aber sie posiert bereits recht neckisch. Der verklemmten Mama passt das gar nicht: Sie will ihre Tochter in ein züchtiges Kleid stecken. Das Rotkäppchen aber (mit einer Baskenmütze auf dem Kopf) animiert Melchior zu SM-Spielen und bietet sich dem Wolf an. Das Unglück nimmt seinen Lauf.

Auch wenn das Stück durch die Abtreibungsverbote in den USA eine gewisse Aktualität bekommt (Wendla stirbt nach dem Eingriff der Engelmacherin), lässt es sich nicht in der Gegenwart verorten. Regisseur Christian Berkel arbeitet daher die Farce heraus – und behilft sich mit aufdringlicher Überdeutlichkeit. Penis und Vagina zum Beispiel spricht man mit Inbrunst aus. Es hat aber schon seinen Grund, warum die schlimmen, schlimmen Wörter bei Wedekind nur mit „P“ und „V“ angedeutet werden.