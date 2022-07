Countdown für Schloss-Spiele: „Der Bockerer“ kommt nach Kobersdorf

Seit in Kobersdorf zum ersten Mal die Schloss-Spiele über die Bühne gegangen sind, ist ein halbes Jahrhundert vergangen. Zum 50-Jahr-Jubiläum bringt Intendant Wolfgang Böck nun ab Dienstag einen Klassiker des österreichischen Volkstheaters auf die Bühne: „Der Bockerer“ erzählt vom Widerstandsgeist des kleinen Mannes während des NS-Regimes.

Ab 5.Juli

1946 hatten die Schauspieler Peter Preses und der Schriftsteller Ulrich Becher im New Yorker Exil die nachdenkliche Episodenfolge mit kabarettistischen Pointen geschaffen, 1981 wurde „Der Bockerer“ mit Karl Merkatz unter der Regie von Franz Antel verfilmt und ab 5. Juli wird er in prominenter Besetzung auch in Kobersdorf zu sehen sein.

Bekannte Schauspieler

Regie führt Claus Tröger, der Intendant schlüpft in die Hauptrolle und mimt den renitenten Wiener Fleischhauer Karl Bockerer. Neben Böck werden unter anderem Maria Hofstätter, Markus Freistätter, Wolf Bachofner oder Andy Hallwaxx spielen. Erich Uiberlacker wird das Stück auf die Bühne bringen – und zwar an 13 Schauplätzen.