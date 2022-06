Salzburger Festspiele wachsen in den Berg

Werkstätten im Berg

Die Festspiele standen bei den Bauüberlegungen auch vor der Grundsatzentscheidung, wo die Werkstätten in Zukunft beheimatet sein sollen. Man entschied sich, sie am Standort zu belassen. Die Festspiel-Gebäude wachsen deshalb in den Mönchsberg hinein. Zentraler Teil ist ein Neubau im Innenhof zwischen den Festspielhäusern. Die achtstöckige Erweiterung macht Orchesterprobenräume und auch neue Logistikräume möglich. Rund 90.000 Kubikmeter Fels müssen weichen, deutlich weniger als in der ersten Projektstudie angenommen. Die Altstadt soll durch eine neue Lkw-Zufahrt im Berg entlastet werden.