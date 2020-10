Ein Merkur für ausgezeichneten Schulerfolg – neben Fulltime-Job

Wie macht die das? Hervorragender Erfolg in der Schule – o.k. Aber „daneben“ arbeitete die am Dienstagabend mit dem Merkur für die beste Handelsschülerin der privaten Vienna Business School zwei Jahre lang Fulltime. 40 Stunden pro Woche in einem Lokal einer großen, sehr bekannten Fast-Food-Kette. Und noch einen Leiterkurs ebendort. Mittlerweile ist sie Restaurantleiterin. Außerdem hat sie in der Schulzeit den Führerschein erworben, das Geld zusammengespart und ein eigenes Auto. Und das ist noch immer nicht alles. Semira Delić – so heißt die 19-Jährige war alle drei Handelsschuljahre in der VBS Akademiestraße (Wien-Innere Stadt) Klassensprecherin, hat nach der 1. Klasse all jenen Kolleginnen und Kollegen, die eine Nachprüfung hatten, Nachhilfe gegeben – alle haben bestanden.