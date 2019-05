Amicus: Im Geist der Nächstenliebe

Sehr langfristig

So manche der sozialen Projekte, die Jugendliche in dieser privaten Handelsakademie und -schule inspiriert vom Amicus-Award durchführen, enden nicht mit der Preisverleihung. Heuer gehen etliche zumindest bis Ende des Schuljahres weiter. Andere werden immer wieder von Teams in Folgejahren aufgenommen und weitergeführt. Das wahrscheinlich bislang nachhaltigste ist „Freundschaft verbindet“. Dabei wird Geld gesammelt, um Kindern im Mega-Slum Mathare am Rande von Nairobi, der Hauptstadt Kenias, den Schulbesuch zu ermöglichen - mit dem Verein Panairobi in Salzburg. Dazu braucht’s nicht nur das Schulgeld, sondern auch Geld für Hefte, Schulbücher und Schuluniformen sowie den Wohnplatz im Internat und eine warme Mahlzeit täglich.

Seit sieben Jahren treiben Gruppen in der VBS Akademiestraße gemeinsam mit der integrativen Schule Hernals und der Pfarre Sühnekirche (ebenfalls Hernals) Kohle für den Schulbesuch in Mathare auf. Mittlerweile sind fast 10.00 € in diesen sieben Schuljahren zusammengekommen und damit ist die Zahl der Kinder, denen der Schulbesuch ermöglicht wird, auf 26 gestiegen, freuen sich Ivana Baotić, Nicole Bergstaller, Sara Lisa Gaschnitz, Klaudia Anna Kasperska, Aurel Tara Steininger und Melanie Vajay aus der 2B, die sich heuer um dieses Anliegen kümmerten.