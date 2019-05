Selber viel - fürs Leben - gelernt

Verzaubert

Am Beginn des Projekts „Magie fühlt jeder“ stand ein Zaubertrick mit einer Münze, den Alexander Tomsich in der Schule vorführte, weil er diesen und andere schon seit Jahren kennt. Das wär’s doch, sagten sich er und seine Kollegen Florian Keglevits, Lorenz Hartl, Marcel Hranić, Leonardo Molon, Julian Spadola und Maximilian Stadlmann. Zaubererei, Magie verzückt, warum nicht sie in ein soziales Projekt einbauen. Die Burschen bereiteten eine Zaubershow vor, um sie beim Faschingsfest in der Integrativen Schule Hernals, mit der die VBS HAK/HASch I schon lange kooperiert, vorzuführen und das dank des begeisterten Publikums gleich mehrmals. Und sie lernten selbst so: „Ich habe erfahren, dass die Wahrnehmung von Kindern mit Behinderung fast genau gleich, wie unsere eigene ist“, gesteht Lorenz Hartl in seiner Projekt-Reflexion.

Und mit dem Trick eines verschwundenen Glases begeisterten die Schüler auch am Abend der Amicus-Verleihung die Gäste im Festsaal der Schule, das zur eigenen Verblüffung eine Lehrerin aus ihrer Handtasche in der zweiten Reihe vor der Bühne dann hervorkramte.