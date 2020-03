Erinnern und gedenken, um Wiederholung zu verhindern

Donnerstagvormittag wurde in Wien-Josefstadt vor der Handelsakademie am Hamerlingplatz eine große Messing-Gedenktafel enthüllt: „Niemals vergessen – Zur Erinnerung an alle im Nationalsozialismus Vertriebenen und Ermordeten der Vienna Business School Hamerlingpaltz“. Mit dabei als Gäste waren u.a. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), der in seiner Jugend diese Schule besucht hatte, und Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (VP) sowie die einstige Nationalratsabgeordnete Irmtraut Karlsson ( SPÖ) als Vorsitzende des Vereins „Steine der Erinnerung Josefstadt“ und Margit Fischer (Vorsitzende des ScienceCenter-Netzwerks) – sie stand als Zeitzeugin zur Verfügung – und hat in dieser Schule den kaufmännischen Teil des Meisterprüfungskurses (Weberei) absolviert.