Vier Schülerinnen organisieren Erinnerung an Vertreibung

Hoffnung

Die intensive geschichtliche Arbeit gewährte den vier baldigen Maturantinnen aber nicht nur historische Einblicke, sie macht sie auch hoffnungsfroh, dass aus der Geschichte gelernt wurde/wird. Trotz Sorge und Skepsis angesichts zunehmender Polarisierungen in der Gesellschaft und Hass auf einzelnen (minderheiten-)Gruppen meinen sie „es gibt so viel Sensibilisierung, dass niemand will, dass sich so Schreckliches wiederholt“. Außerdem orten sie im Fehlen von Hunger und Massenarbeitslosigkeit bei uns heute, „dass es diese Voraussetzungen auch nicht mehr gibt“. Dennoch blicken sie über den Tellerrand Österreichs und auch Europas und nennen etwa die Verfolgung von Uiguren in China oder der Rohingya in Myanmar. Aber – fast im Chor – meinen sie zu viert: „Man darf doch die Hoffnung nicht verlieren“ und blicken optimistisch in die Zukunft, dass aus der Geschichte gelernt würde. Zumindest haben sie einen Beitrag dazu geleistet.

Follow@kikuheinz

VBS Hamerlingplatz

Steine der Erinnerung Josefst

Dokumentationsarchiv des Österr. Widerstandes

Yadvashem